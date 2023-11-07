Названо опасное последствие «утечек» оружия из зон конфликтов

Утечка современного оружия из «горячих точек» повышает опасность террористических атак, в том числе растут и риски ядерной катастрофы. Об этом заявил в Ташкенте руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, передает РИА Новости.

По его словам, на рост террористической опасности также влияет стремление террористов «использовать новейшие информационные и технические достижения».

«Включая технологии искусственного интеллекта, беспилотные и иные роботизированные комплексы, а также попытки получить доступ к радиоактивным, химическим и биологическим средствам поражения», — пояснил Сысоев, выступая на конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего».

Он также обратил внимание на то, что есть риск проведения терактов на объектах промышленности, энергетики и транспорта, а также резко выросла вероятность ядерной катастрофы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что не сомневается в том, что происходит утечка оружия с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, «уровень коррупции на Украине известен» и там «продают все, что можно продать».