Министр обороны США на следующей неделе встретится с китайским коллегой

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин планирует провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

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Мероприятие, на котором может пройти встреча министра обороны США с коллегой из КНР, будет в Индонезии.

В настоящий момент точной информации, с кем именно будет общаться Остин, нет.

Пока неизвестно, с кем предполагается встреча главы Пентагона, потому что в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и имя нового министра еще не объявлялось.

«[Пентагон] по-прежнему верит в важность открытых линий связи между военными США и КНР, в том числе и на самом высоком уровне», — подчеркнул представитель американского ведомства.

Организовать встречу министров обороны США и КНР попросил Пентагон, добавили в СМИ.