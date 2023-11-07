Опубликованы первые фото с танками Abrams в зоне СВО

В Сети появились первые фото с американскими танками в зоне спецоперации M1A1 Abrams, переданными Украине в качестве военной помощи. Снимки опубликовал Telegram-канал Grey Zone.

По данным канала, изображенный на фото Abrams поступил на вооружение 4-й отдельной танковой бригады ВСУ входящей в подчинение оперативного командования «Север».

t.me/grey_zone/21676

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes отметил, что за последние недели ВСУ потеряли больше дюжины «ценных и редких» танков Leopard. В общей сложности украинская армия лишилась четверти имеющихся лучших танков немецкого производства. По его словам, виной всему растущее мастерство российских военнослужащих в уничтожении техники с помощью дронов.