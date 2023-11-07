На юге Газы идут ожесточенные бои ХАМАС с силами ЦАХАЛ

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "тяжелые бои завязались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы".

"Бойцы сопротивления ведут ожесточенные бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве, на юге города Газа. Авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра", - сообщает телеканал.