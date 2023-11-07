Военкор Коц высказался о гибели помощника Залужного

Военкор Коц о гибели помощника Залужного: дарить гранаты — уголовная статья
Военный корреспондент Андрей Коц отметил, что дарить гранаты на день рождение — уголовное дело. Так он отреагировал на гибель помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Коц также сравнил военное руководство Украины с папуасами из-за подарка в виде гранаты, Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале.
«Во первых, это уголовная статья. Даже по украинским меркам. Вообще дарить гранаты — это какое-то селянство или хуторство. Это как дарить золотые автоматы тем, кто никогда из них по человеку не выстрелит. <…> Как папуасы, ей Богу. Американские бусики друг другу передаривают», — написал военкор в telegram-канале Kotsnews.
Он отметил, что дарить гранаты — это уголовная статья.
В ночь на 7 ноября помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва в собственном доме. По одной из версий, он получил в подарок на день рождения гранату, которая сработала в результате неосторожного обращения с ней. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин назвал происшествие «сигналом» президента Украины Владимира Зеленского Залужному, с которым у него конфликт.