Военкор Коц высказался о гибели помощника Залужного

«Во первых, это уголовная статья. Даже по украинским меркам. Вообще дарить гранаты — это какое-то селянство или хуторство. Это как дарить золотые автоматы тем, кто никогда из них по человеку не выстрелит. <…> Как папуасы, ей Богу. Американские бусики друг другу передаривают», — написал военкор в telegram-канале Kotsnews.