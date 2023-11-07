Мобилизация: последние новости на сегодня 7 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, в котором состоят бывшие солдаты армии Украины, принесли присягу РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в конце октября. Он состоит из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выразили желание воевать на стороне РФ.

«Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество», — пообещал каждый боец из состава батальона.

Минфин поддержал идею о том, чтобы депутаты и чиновники платили в фонд СВО

Инициативу о добровольных взносах в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» со стороны депутатов и государственных служащих поддержало Министерство финансов РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос депутат Государственной Думы Яны Лантратовой.

Ранее она предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести благотворительную подписку для государственных служащих, депутатов и руководителей государственных корпораций для перечисления 2% их дохода на нужды СВО.

Уральские студенты поддержали делом участников СВО

Студенты Уральского института управления РАНХиГС закупили бензопилу, радиостанции, теплые балаклавы, наборы инструментов и средства личной гигиены для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом пишет «Звезда».

«Мы активно поддерживаем наших ребят. Мы с вами, всегда рядом, любим. Все ждут вас. Желаем победы», — пожелала солдатам студентка РАНХиГС.