Спецоперация на Украине 7 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 ноября 2023 года.

ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР

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Вооруженные силы Украины в ночь на вторник выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 00.35 — из населенного пункта Дзержинск в населенный пункт Горловка выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра. Донецк подвергся обстрелам с 00.20 по 02.00, по городу выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Российский солдат в одиночку сражался с 15 бойцами ВСУ

Боец из 2-го батальона 71-го полка 42-й дивизии Вооруженных сил России находился один в лесу, когда его обнаружили 15 солдат армии Украины. Он был вынужден принять бой и заставил их отступить. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, передает RuNews24.

Он пояснил, что российский боец взял противника хитростью: в какой-то момент он затих, и вражеский пулеметчик приблизился, чтобы удостовериться в его смерти, и тогда россиянин выстрелил в него в упор. Остальные солдаты начали отступать, и российский боец забросал их гранатами.

Военному потребовалась медицинская помощь по окончании всех этих событий, но он заверил, что готов в ближайшее время вернуться на передовую.

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт ВСУ в районе Артемовска

Российские войска ликвидировали технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, а затем взяли и сам опорный пункт противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пишет военное ведомство, штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ незаметно приблизилась к опорному пункту, где, по предварительным оценкам, украинские солдаты готовились к выдвижению в сторону оборонительных позиций ВС РФ, а затем атаковали их.

«Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил», — говорится в публикации.