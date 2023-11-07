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Телекомпания заявила об ударе Израиля по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больничному комплексу Насера в городе Газа. Об этом Палестины.

Телекомпания заявила об ударе Израиля по больнице в Газе
© РИА Новости

Жертвами удара стали как минимум восемь человек. Еще десятки получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, сообщил палестинский МИД.

4 ноября Армия обороны Израиля разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы.

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