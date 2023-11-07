Телекомпания заявила об ударе Израиля по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больничному комплексу Насера в городе Газа. Об этом Палестины.

Жертвами удара стали как минимум восемь человек. Еще десятки получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, сообщил палестинский МИД.