Телекомпания заявила об ударе Израиля по больнице в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больничному комплексу Насера в городе Газа. Об этом Палестины.
Жертвами удара стали как минимум восемь человек. Еще десятки получили ранения.
Ранее ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, сообщил палестинский МИД.
4 ноября Армия обороны Израиля разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы.
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