Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин прокомментировал решение Минобороны ФРГ разместить два танковых батальона на территории Литвы. Эксперт заявил «Ленте.ру», что такое решение может представлять угрозу для Москвы.

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«В Германии было принято решение перебросить два танковых батальона в Литву, и они перебрасываются, как это объяснил в публичном пространстве министр обороны ФРГ Борис Писториус, для усиления восточного фланга НАТО. Другими словами, [для защиты] от "российского нападения"», — сказал полковник запаса.

То, что предлагает Писториус, уже серьезно. (...) Не скажу, что это подготовка к чему-то серьезному, но это серьезное передислоцирование военнослужащих, в том числе бронетанковой техники, что является в определенной степени угрозой для наших западных границ Андрей Кошкин

Специалист заметил, что Россия, вероятно, отреагирует на подобное решение Берлина.

«Нам будет необходимо учитывать эту силу в своем военном строительстве на западных рубежах», — заключил Кошкин.

Ранее Писториус анонсировал появление танковых батальонов ФРГ в Литве на постоянной основе. По словам министра, объединение Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих из Германии. Как уточняет издание, в настоящее время в Литве размещено около 1500 военнослужащих бундесвера.