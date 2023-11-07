В Британии оценили перспективы Украины в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наступление «патовой ситуации», однако в действительности страна рискует оказаться в еще более тяжелом положении. Такое мнение высказал колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

«Прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными», — считает он.

По словам журналиста, Россия становится все сильнее и в следующем году она еще больше будет превосходить Украину, в том числе и в вооружении. Киев же по-прежнему зависит от поставок оружия со стороны западных стран, которые, в свою очередь, отстают от Москвы по уровню военного производства, пишет он.