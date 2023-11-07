СМИ рассказали о бесполезности испанской системы ПВО на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали для отражения российского удара испанскую систему противовоздушной обороны (ПВО) HAWK. Об этом пишут «Известия».

В результате при защите объектов в Одессе и Николаеве западная система оказалась малоэффективной, где не смогла противостоять российским ударным беспилотникам. В результате были поражены сосредоточения украинских войск, а также склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов выразил мнение, что Испания поставляет на Украину подлежащие списанию неликвидные виды вооружения, чтобы не оплачивать утилизацию и при этом получить компенсацию из международных фондов.

Тогда же Кнутов также объяснил, что Hawk — это разработанный в 60-70-х годах комплекс, который потом был модернизирован. Этот комплекс неспособен сбивать ни крылатые ракеты, ни беспилотники, ни маневрирующие самолеты.