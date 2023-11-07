$93.04-0.1499.01+0.01

ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Слова Хагари приводятся на сайте ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку
© ТАСС

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал бригадный генерал.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

WSJ: США намерены поставить Израилю бомбы на $320 млн

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости