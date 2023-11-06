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Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе Вооруженных сил России по месту награждения артиллеристов ВСУ на Запорожском направлении. Информация об этом появилась в telegram-канале RT.

Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ
© Официальный сайт президента Украины

«Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.

ВСУ признали гибель бойцов 128-й бригады от ракетного удара

5 ноября RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении. Во время атаки погиб «один из лучших артиллеристов ВСУ» из 128 горно-штурмовой бригады.