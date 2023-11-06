Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе Вооруженных сил России по месту награждения артиллеристов ВСУ на Запорожском направлении. Информация об этом появилась в telegram-канале RT.