Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе Вооруженных сил России по месту награждения артиллеристов ВСУ на Запорожском направлении. Информация об этом появилась в telegram-канале RT.
«Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.
5 ноября RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении. Во время атаки погиб «один из лучших артиллеристов ВСУ» из 128 горно-штурмовой бригады.