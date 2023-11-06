В МВД Украины прокомментировали гибель помощника Залужного

В МВД Украины подтвердили гибель помощника Залужного от взрыва гранаты
Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой, заявила представитель МВД Украины Марьяна Рева.
«По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — приводит РИА Новости слова Ревы.
Она отметила, что начато досудебное расследование по статье о незаконном обращении с боеприпасами.
Ранее главком ВСУ подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.