В Италии считают, что решение конфликта на Украине можно будет найти весной

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что весной 2024 года, "возможно, можно будет найти решение" конфликта между Россией и Украиной.

"Политика должна будет найти решение" конфликта между Россией и Украиной, приводит его слова агентство ANSA. "Я убежден, что противостояние будет продолжаться всю зиму, а весной можно будет найти решение", - сказал министр обороны.

Крозетто не в первый раз высказывает мнение о возможном завершении конфликта. В сентябре он рассчитывал, что "в ближайшие семь-восемь месяцев" будут предприняты попытки украинского урегулирования.