Российский спецназ поразил две американские БМП Bradley

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как бойцы Вооруженных сил России (ВСУ) перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две Bradley двигались через поле к лесопосадке, когда одну БМП российским военным удалось поразить во время марша противотанковой ракетой. Вторая была подбита в паре метров от нее. После поражений обе боевые машины американского производства загорелись.