Израиль заявил об уничтожении нескольких тоннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уничтожила несколько тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Бейт-Ханун. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале израильской армии.

«Израильские военные обнаружили несколько тоннелей внутри жилого дома в жилом районе в Бейт-Хануне. Бойцы отряда "Яхалом" во взаимодействии с резервистами и бойцами отряда "Окец" разрушили тоннели», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ заявил об уничтожении ракетных установок ХАМАС. Отмечается, что всего уничтожено более 50 ракет, но при этом неизвестно, в какой именно мечети располагались установки.