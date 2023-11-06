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Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

В Нагорном Карабахе завершена ротация российского миротворческого контингента, заявили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 6 ноября.

Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе
© РИА Новости

Также завершилась отправка военной техники на территорию РФ для планового ремонта, отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Карабахе. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Азербайджаном, добавили в ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил против передислокации на территорию республики российского миротворческого контингента.

Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

«Радиоточка НСН» напоминает, что Россия с 20 сентября передала жителям Нагорного Карабаха более 200 тонн гуманитарных грузов.