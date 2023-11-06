Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

В Нагорном Карабахе завершена ротация российского миротворческого контингента, заявили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 6 ноября.

Также завершилась отправка военной техники на территорию РФ для планового ремонта, отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Карабахе. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Азербайджаном, добавили в ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил против передислокации на территорию республики российского миротворческого контингента.