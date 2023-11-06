Российские бойцы одолели втрое превосходивших их солдат ВСУ и не понесли потерь

Четверо российских солдат без потерь заняли обороняемую 13 солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) позицию, заставив противника отступить. Подробности победы над численно превосходящими силами противника приводит Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боестолкновение произошло под Приютным, отмечает канал. Населенный пункт с таким названием расположен в Запорожской области вблизи с границей Донецкой народной республики.

Добиться успеха небольшой группе российских солдат помогла новая тактика применения FPV-дронов, указано в сообщении. В результате нескольких точных ударов был нейтрализован пулеметчик противника и еще шесть солдат ВСУ, после чего оставшиеся в живых украинские бойцы были вынуждены отступить.