Фицо: Словакия больше не будет отправлять Киеву вооружение

Словакия больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. В то же время он отметил, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву.

«Новое правительство не будет направлять Украине оружие, боеприпасы с армейских складов. Если же какая-то фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому никто не будет препятствовать», — заявил Фицо на брифинге. Его слова приводит Bloomberg.

На сегодняшний день, отметил Фицо, у Словакии нет военной авиации, потому что она подарила Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, и нет средств ПВО, которые также отправились на Украину.

«У Словакии нет интереса поддерживать Украину в военном плане, но Словакия готова помогать в медицинской сфере и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Фицо.

Он подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения.

Словакия стала вторым государством после Венгрии, отказавшимся от военной поддержки Киева. Также о временной приостановке помощи ВСУ заявляли в Польше.