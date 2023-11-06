Военэксперт рассказал, к каким последствиям приведет удар «Сарматом» по США

Они отстали от нас на целое поколение по системам поражения ядерным оружием. Я напомню, что у нас есть такие носители, к разработкам которых они даже не приступали. Это гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», крылатая ракета межконтинентального класса с ядерным двигателем, — подчеркнул эксперт.