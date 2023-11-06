Армия Израиля назвала элементом сдерживания подлодку США на Ближнем Востоке
Размещение подводной лодки США на Ближнем Востоке является элементом сдерживания. Об этом сообщил представитель Армии Израиля Ричард Хехт.
Ранее Центральное командование вооружённых сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток.
«Мы рассматриваем это как своего рода сдерживающий, стабилизирующий аспект в регионе», — приводит газета The Jerusalem Post слова Хехта.
4 ноября американская группа с авианосцем Eisenhower прибыла на Ближний Восток.