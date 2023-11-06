ВСУ признали гибель бойцов 128-й бригады от ракетного удара

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель военных. В подразделении заявили, что потеряли 19 человек. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией » Владимир Рогов приводит другие данные.

«Ракетный удар ВС РФ забрал жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в сообщении подразделения, которое опубликовано в telegram-канале.

Подразделение ВСУ попало под ракетный удар 3 ноября во время торжественного построения. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о 28 погибших. С этой информацией не согласился Владимир Рогов. По его данным, подразделение потеряло свыше 50 солдат, написал он в своем telegram-канале.