Военкор рассказал о тяжелых боях на Херсонско-Крымском направлении

Обстановка в Крынках тяжелая, но контролируемая, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в части села. Российские силы делают «все возможное и невозможное», чтобы противник не расширил плацдарм. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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Тяжёлые бои в Крынках продолжаются, противник закрепился в части села, подвоз личного состава и боеприпасов осуществляет в основном ночью — на лодках по натянутым веревкам. <...> Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и, в конечном итоге, сбросить его в реку, — пишет журналист.

Коц отмечает, что ВСУ обстреливает российские позиции танками и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. В воздухе нет и минуты, чтобы не было «вражеских птиц» или FPV-дронов, отмечает он.

Тем не менее, по его словам, российские штурмовики выбили противника из леса и продолжают сковывать его с обеих сторон села. По ВСУ работает артиллерия. Бьют по позициям в постройках, на подходах к самому селу, водной переправе и островах.