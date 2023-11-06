Войска РФ предотвратили пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 6 ноября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

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На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка (Харьковская область). ВСУ потеряли 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Розовка и Петровское (ЛНР). Противник утратил четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие Д-30, а также порядка 100 военнослужащих.

Донецкое и Южнодонецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отбили две атаки в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка. ВСУ утратили две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также порядка 220 наемников, солдат и офицеров.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское. Противник потерял до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля.

Запорожское и Херсонское направление

Российские военные отразили атаку противника на Запорожском направлении в районе Работино. Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое.

ВСУ утратили порядка 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также артсистему М777 производства США.

На Херсонском направлении российские войска предотвратили пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

Противник потерял за сутки на этом направлении до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, М777, гаубицу Д-20, а также три орудия Д-30.

Удары в 117 районах

Авиация, беспилотники, ракетные войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесли поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах. В общей сложности, было уничтожено 23 беспилотника различных типов.

Итоги с начала СВО