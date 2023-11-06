МО РФ сообщило о перехвате 2 ракет HIMARS и 23 беспилотников ВСУ за сутки

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - сообщили в российском военном ведомстве.