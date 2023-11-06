ЦАХАЛ нанес удар по психиатрической больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский МИД.

© lenta.ru

Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, уточнили в министерстве.

За минувшие сутки израильские войска атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.