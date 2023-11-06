Высотный самолет "Геофизика" испытывает блок разведки для Су-34

Опубликовано фото высотного разведчика М-55 "Геофизика" с подвешенным к крылу серо-голубым контейнером.

© Российская Газета

Объект под крылом "Геофизики" называется универсальный контейнер разведки (УКР). Предназначен он для увеличения возможностей Су-34 в плане оптической, радиотехнической и радиолокационной разведки. Соответственно, выпускается контейнер в трех вариантах и непрерывно модернизируется.

Судя по крупной радиопрозрачной панели на боку, "Геофизика" носит усовершенствованную радиолокационную версию. По информации из открытых источников, УКР-РЛ превращает Су-34 в небольшой, но быстрый и маневренный самолет ДРЛОиУ, засекая единичные и массовые цели на дальности до 300 километров. С его помощью можно находить войска на марше и в местах сосредоточения.

УКР-РТ позволяет бомбардировщику засекать вражеские РЛС и другие объекты с сильной электроннойактивностью в радиусе сотен километров. УКР-ОЭ предназначен для наблюдения за местностью в оптическом и тепловом диапазонах.

Все типы УКР обмениваются данными с прицелом бомбардировщика, информация о целях может передаваться на другие самолеты и наземные средства поражения. Су-34 с обновленным программным обеспечением уже используют эти контейнеры, пишет FighterBomber.