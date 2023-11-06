На Украине могут продлить военное положение

Законопроекты о продлении до февраля будущего года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесли на утверждение Верховной рады Украины. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Президент внес на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации», — подчеркнул украинский парламентарий.

По его словам, предлагается продлить общую мобилизацию и военное положение до 16 февраля 2024 года.

Как добавил Железняк, для того, чтобы пролонгировать военное положение и мобилизацию, надо получить одобрение парламента.

Голосование по упомянутым законам может пройти на этой неделе.

Перед этим законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине подписывались в середине августа текущего года.