Губернатор Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

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Под обстрел попала окраина села Дроновка Грайворонского района, уточнил глава региона. По данным из открытых источников, административная граница этого населенного пункта находится примерно в 700 метрах от российско-украинской границы.

В результате атаки в одном из домовладений были выбиты окна, также повреждения получили кровля и забор. Пострадавших нет.