Войска РФ пошли в атаку у Работино, воспользовавшись ошибкой ВСУ

Российские силы застали врасплох украинских военнослужащих у населенного пункта Работино на Запорожском направлении и смогли контратаковать противника, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». В результате утром 6 ноября удалось захватить уже два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России данную информацию не комментировало.

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У населенного пункта Работино войска РФ уверенно сдерживают попытки противника атаковать, а на одном из участков отлично подловили и смогли контратаковать. Тем самым, забрали два опорных пункта противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы стали реже использовать технику на данном участке. Зато появилось много бесшумных польских минометов по всей линии соприкосновения. Часто применяются по позициям российской армии кассетные боеприпасы, уточняется в публикации.