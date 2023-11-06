СМИ: США не стоит надеяться на победу Украины в конфликте

"Однако им, возможно, нужно переключиться с мечтаний о победе на подготовку к жизни в условиях патовой ситуации, - отметил он. - Патовая ситуация во время Первой мировой войны была переломлена прямым вступлением в нее США в качестве противника Германии. Однако у США практически нет желания вступать в прямую войну с Россией. Победа России будет страшным ударом по интересам США, но не таким страшным, чтобы рисковать ядерной войной".



"Амбиции внешнеполитических кругов в желании добиться поражения России, контрастирующие с тем, что началась изнурительная монотонная борьба, отражают классическую несостоятельность стратегии. Если бы администрация сформулировала достижимую конечную цель и план ее реализации, сопротивление Конгресса помощи Украине могло бы перестать расти", - считает обозреватель.