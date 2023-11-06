Haaretz: Израиль планирует начать бои в городе Газа в ближайшие 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует начать бои в городе Газа в ближайшие 48 часов. Об этом написало израильское издание Haaretz.

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"По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться в густо населенном городе", - пишет издание.

Целью операции в городе называется уничтожение бойцов ХАМАС в городе, а также разрушение туннелей ХАМАС и всех военных и гражданских объектов этой организации. Отмечается, что на достижение этой цели может быть выделено от нескольких месяцев до года и "даже больше". До этого Haaretz писало, что ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.