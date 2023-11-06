Спецоперация на Украине 6 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 ноября 2023 года.

ВС РФ при помощи установки "Мста-С" уничтожили САУ Crab ВСУ на купянском направлении

Расчеты российских самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили самоходную артиллерийскую польскую установку Crab противника, сообщает ТАСС.

После выполнения каждой боевой задачи российские артиллеристы оперативно меняют позиции, поэтому украинские солдаты открывают ответный огонь по пустым площадям, раскрывая свои позиции, по которым впоследствии наносится удар.

В послужном списке экипажей — уничтоженные опорные пункты Украины, склады боеприпасов, живая сила ВСУ и вооружение, в том числе западное.

Два человека погибли при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

В Докучаевске ДНР при обстреле со стороны украинской армии погибли двое мирных жителей, сообщает RT со ссылкой на заявление главы города Александра Качанова.

Речь идет о пожилой паре. Они скончались в многоэтажном доме.

Кроме того, осколочное ранение пальца получила несовершеннолетняя девочка.

ВСУ выпустили 128 снарядов за 39 атак по территории ДНР за сутки

Территорию ДНР 39 раз обстреляла украинская армия, сообщает телеканал «Звезда».

Всего противник выпустил 128 боеприпасов различного калибра. В результате обстрелов в Докучаевске и Никитовском районе Горловки повреждено 27 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.