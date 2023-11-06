Балицкий: Контрнаступление Киева в Запорожье полностью остановлено

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте в Запорожье полностью остановлено, противник "выдохся", заявил глава региона Евгений Балицкий.

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По его словам, те бои, что продолжаются сейчас под Работино, в районе Щербаков и Времевского выступа, являются агонией киевского режима.

"Противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", - приводит РИА Новости слова губернатора.

Планы ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор на полуостров Крым провалились, подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что в данный момент противник при попытке наступления не использует бронетехнику.

"Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают", - сказал глава региона.