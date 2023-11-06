Балицкий: Контрнаступление Киева в Запорожье полностью остановлено
Контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте в Запорожье полностью остановлено, противник "выдохся", заявил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, те бои, что продолжаются сейчас под Работино, в районе Щербаков и Времевского выступа, являются агонией киевского режима.
"Противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", - приводит РИА Новости слова губернатора.
Планы ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор на полуостров Крым провалились, подчеркнул Балицкий.
Он добавил, что в данный момент противник при попытке наступления не использует бронетехнику.
"Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают", - сказал глава региона.
Ранее Балицкий рассказал, что на запорожском фронте за десять дней ВС РФ уничтожили до пяти немецких танков Leopard. Большую часть бронемашин подбили с помощью дронов-камикадзе, в том числе "Ланцетов".