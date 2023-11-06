СМИ: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Военные Израиля задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD, сообщает Tagesschau.

Это произошло на Западном берегу реки Иордан к югу от города Хеврон. Они угрожали журналистам оружием и спрашивали, не евреи ли они.

Корреспондент Ян-Кристоф Китцлер уже возвращался после интервью с палестинским и немецким сотрудником, когда на них напали израильские солдаты. Как сообщает Китцлер и видно из видео с мобильных телефонов команды, солдаты вели себя крайне агрессивно по отношению к журналистам. Солдаты неоднократно снимали команду ARD с близкого расстояния.

«Нашу коллегу назвали предательницей», — рассказали журналисты.

По мнению команды, солдаты, вероятно, были поселенцами из этого района, которые были призваны в резерв. Они ехали на личном автомобиле и были в гражданских головных уборах.

Команда ARD прибыла туда, чтобы сообщить о насилии со стороны радикальных поселенцев против палестинцев на оккупированном Израилем Западном Берегу. С началом войны ситуация усугубилась, задокументированы многочисленные случаи.

Ситуацию удалось уладить спустя час после прибытия дополнительных сил израильских военных и полицейских. По мнению Кристиана Лимперта, руководителя тель-авивской студии ARD, этот случай является попыткой массово затруднить репортажи с палестинского Западного Берега; другие международные СМИ также затронуты.