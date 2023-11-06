Израильская армия назвала число потерь с начала эскалации конфликта в Газе

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 347 человек, заявил в пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари . Об этом пишет РИА Новости .

Ранее глава совета страны по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет тяжелой. Он подчеркнул, что войскам предстоят интенсивные сражения и потери. Он также выразил надежду, что в результате операции будут освобождены заложники, взятые в плен палестинским движением ХАМАС, но уточнил, что перспективы сделки по мирному освобождению пленных пока отсутствуют.