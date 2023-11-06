Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла удары по 120 целям

Это произошло на Краснолиманском направлении. Было нанесено огневое поражение 120 целям, в том числе, 20 артиллерийским позициям армии Украины и двум опорным пунктам. Российская штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла удары по штурмовым группам.