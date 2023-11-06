Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла удары по 120 целям
Российские военные группировки войск «Центр» разгромили более сотни целей противника, сообщает «Газета.ру».
Это произошло на Краснолиманском направлении. Было нанесено огневое поражение 120 целям, в том числе, 20 артиллерийским позициям армии Украины и двум опорным пунктам. Российская штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла удары по штурмовым группам.
В районах населенных пунктов Новодружевск и Кременная ЛНР средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее подразделения группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками и танк Украины на Купянском направлении.
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