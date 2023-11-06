В Одессе произошли четыре новых взрыва

В Одессе произошло еще четыре взрыва примерно через полчаса после первых инцидентов. В связи с этим в Одесской области объявлена воздушная тревога, как сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее, в 16:35 по московскому времени, телеканал сообщил о первых взрывах в Одессе. Затем, в 22:06 по московскому времени, телеканал "Общественное" информировал о вторых взрывах в городе. В промежутке с 22:55 до 23:27 по московскому времени, телеканал опубликовал данные о четырех новых взрывах. Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.