ВСУ выпустили 128 снарядов за 39 атак по территории ДНР за сутки

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 39 фактах обстрела территории ДНР украинскими вооруженными формированиями. Сводку Представительство опубликовало в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что всего ВСУ выпустило 128 боеприпасов различного калибра.

В результате обстрелов было повреждено 27 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры в Докучаевске и Никитовском районе Горловки. В Докучаевске жертвами обстрела также стало несколько гражданских лиц.

«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Докучаевске. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок 2010 года рождения, в Докучаевске и Петровском районе Донецка», - говорится в сообщении.