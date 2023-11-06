В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва

В Одессе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру после ночных взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.

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Ранее Klymenko Time сообщило о взрывах в Одессе.

«Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — приводит РИА Новости слова Гуменюк.