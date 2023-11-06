В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва

В ВСУ заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
В Одессе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру после ночных взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.
Ранее Klymenko Time сообщило о взрывах в Одессе.
«Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — приводит РИА Новости слова Гуменюк.
5 ноября на Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.