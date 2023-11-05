В МИД обвинили ВСУ в атаках Энергодара дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Энергодар беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram.

По его словам, целью атак, в первую очередь, являются многоквартирные жилые дома. Представитель МИД напомнил, что в городе проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и члены их семей.