Эксперты оценили траты Израиля на операцию против ХАМАС

Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа обойдется стране в 200 млрд шекелей (4,7 трлн рублей). Об этом пишет портал Calcalist со ссылкой на пресс-службу Минфина Израиля.

В пресс-службе пояснили, что эта сумма уйдет на войну в том случае, если боевые действия продлятся до конца 2024 года.

Кроме того, при подсчетах учитывались только действия в секторе Газа - наземные атаки, бомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы, рейды спецназа.

Средства, необходимые для эффективного противостояния боевикам движения «Хезболла», регулярным войскам арабских стран, не вошли в итоговую сумму, отметили в Минфине.

Также ожидается, что 350 тыс. резервистов в ближайшее время вернутся на рабочие места.