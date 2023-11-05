Брифинг Минобороны 5 ноября: главное
Российские войска продолжают отражать атаки украинских вооруженных формирований и наносить им ущерб на всех направлениях в зоне СВО. В Минобороны РФ сегодня, 5 ноября прошел брифинг, где была представлена сводка боевых действий. Ее публикует «Рамблер».
Купянское направление
Подразделения «Западной» группировки войск отразили атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область).
Также нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны возле поселков Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная.
Уничтожено свыше 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки Krab и «Гвоздика».
Краснолиманское направление
Группировка войск «Центр» не позволила провести штурм 15-му полку нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка (ДНР). Кроме того, враг потерпел поражение возле поселков Червоная Диброва, Ямполовка и Серебрянского лесничества.
Ликвидированы свыше 60 военнослужащих противника, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Донецкое и Южно-Донецкое направления
«Южная» группировка войск отразила атаку штурмовых групп Киева в районе Богдановки (ДНР), а также нанесла поражение противнику близ поселков Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Группировка войск «Восток» отбила два штурма возле Новомихайловки и Никольского, а также результативно ударила по живой силе противника возле Сладкого и Старомайорского.
Потери Киева – 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
Запорожское направление
Российские войска удачно противостояли трем атакам в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.
Уничтожено до 45-ти военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.
Херсонское направление
Нанесено поражение двум бригадам морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский.
Потери ВСУ за сутки составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «Нона».
Боевые действия авиации и ракетных войск
Авиация, БПЛА ракетные войска и артиллерия ВС РФ произвели удары по украинским военным объектам в 133 районах.
На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных ракет. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена авиационная техника.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет «Storm Shadow» и «Нептун».
Кроме того, уничтожены 17 БПЛА возле поселков ЛНР и ДНР, городов Энергодар и Токмак (Запорожская область).
Итоги с начала СВО
С начала СВО уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8646 БПЛА и 441 зенитный ракетный комплекс. Ликвидированы 13205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевых машин РСЗО, 6986 пушек и минометов, а также 15005 единиц специальной военной автомобильной техники.