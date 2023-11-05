Министр обороны Ирана поставил США ультиматум

Министр обороны Ирана пригрозил США «серьезным ударом»
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани предупредил, что если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа, то Тегеран будет вынужден нанести по США «серьезный удар». Об этом пишет РИА «Новости».
«Наш совет американцам - немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — отметил Аштиани.
В министерстве иностранных дел Ирана также выразили сожаление по поводу политики США на Ближнем Востоке.
Напомним, что конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. В ходе боевых действий стороны утратили большое количество солдат и техники. Кроме того, при обстрелах погибло большое количество гражданских лиц.
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