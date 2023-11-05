Британская газета рассказала о первом в истории бое в космосе

Удар Израиля по баллистической ракете, выпущенной хуситами из Йемена по Эйлату 30 октября, вероятно стал первым в истории человечества боем в космосе. Об этом пишет британская The Telegraph.

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«Израиль... использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — пишет издание, но при этом не уточняет на какой именно высоте была сбита ракета.

Баллистическая ракета была запущена из Йемена хуситами и пролетела почти 1600 км над Аравийским полуостровом на пути к своей цели — израильскому портовому городу Эйлат. Министерство обороны Израиля также опубликовало видео, показывающее момент перехвата.

Отмечается, что это первый случай, когда система ПРО Arrow израильско-американской разработки была использована по своему основному назначению – для ликвидации баллистических ракет на большой высоте и высокой скорости.