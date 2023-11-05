На аэродроме Днепр уничтожен склад авиасредств ВСУ

Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр склад авиационных средств поражения ВСУ, сообщил во время брифинга официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», - сказал он.

В Полтавской области ВС РФ разгромили на аэродроме Миргород авиатехнику противника, которая находилась на стоянках, добавил Конашенков.

Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Цели спецоперации - освободить ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.