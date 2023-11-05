Премьер Катара прокомментировал действия Израиля в секторе Газа

"Каждый день израильская оккупация продолжает совершать акты геноцида и осуществлять этнические чистки в отношении палестинского народа, не говоря уже о беспорядочных бомбардировках больниц, школ, лагерей беженцев и других гражданских объектов, в которых находились перемещенные лица, женщины, дети и пожилые люди", - сказал премьер на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Дохе.