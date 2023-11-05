Израиль сообщил о перехвате ливанского беспилотника

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад был замечен беспилотный самолет, приближающийся из глубины территории Ливана к территории Государства Израиль. Самолет отслеживался системами обнаружения и управления и был успешно перехвачен в глубине Ливана истребителями системы ПВО», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также указали, что ранее 5 ноября израильская армия обнаружила несколько противотанковых ракет, запущенных с территории Ливана в направлении израильского Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

До этого израильские военные сообщали, что ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль.