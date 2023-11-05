Израильские силовики сообщили о ликвидации террориста ИГ*

Израильские силовики ликвидировали боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России ) в ходе рейда в деревне Абу-Дис на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, утром 5 ноября в ходе совместной операции с полицией Иерусалима под руководством Службы общей безопасности террорист Набиль Халабия был ликвидирован в перестрелке с силовиками.

До этого генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла порекомендовал арабским и исламским странам прекратить дипломатические отношения с Израилем и перестать экспортировать туда нефть и газ. Насралла подчеркнул, что арабским и исламским государствам следует принять меры, чтобы прекратить нападения Израиля на сектор Газа, а не только разговаривать об этом.